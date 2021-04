Il principe Filippo ha voluto parlare con Carlo un’ultima volta | per lasciargli un compito importante

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 aprile 2021) È morto a casa sua, a Windsor. E lo sapeva fin da quando è stato ricoverato in ospedale che gli restava poco da vivere,< jhg perché ha insistito per tornare nel luogo che gli era nel cuore. Madi Edimburgo hasistemare alcune cose, prima. Secondo il Mail On Sunday, che riporta quanto affermato da Robert Jobson, uno dei maggiori esperti di Famiglia Reale,avrebbevedere, il figlio, per parlargli in privato. Ein effetti si è fatto vedere e fotografare sconvolto, all’uscita dall’ospedale, quando ancora il padre era ricoverato. Il consorte della Regina avrebbe chiesto al figlio di prendersi cura della mamma Elisabetta, 94 anni, e della Famiglia Reale. I due, padre e figlio, non sono sempre andati d’accordo, anzi, ma sempre dal Mail On Sunday si ...