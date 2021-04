Gravissimo lutto per Ivana Mrazova. L’annuncio straziante della fidanzata di Luca Onestini (Di lunedì 12 aprile 2021) Ore durissime per Ivana Mrazova, la modella colpita da un terribile lutto. La notizia è stata lei stessa a darla sulla sua pagina Instagram. Una foto con una breve didascalia, appena tre parole che raccontano insieme tutto l’amore e il dolore per questa perdita. Di Ivana Mrazova si era parlato poche settimane fa dopo un lungo periodo di silenzio. Il motivo, legato alla sua storia con Luca Onestini che sembrava sul punto di precipitare. I due non apparivano insieme sui social tanto che i follower hanno iniziato a temere che fra loro fosse finita. Non erano nemmeno apparsi insieme all’interno del format Casa Chi, che li aveva visti spesso protagonisti. Alcuni fan poi avevano provato sui social a chiedere loro cosa stesse accadendo. In risposta avevano ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 aprile 2021) Ore durissime per, la mocolpita da un terribile. La notizia è stata lei stessa a darla sulla sua pagina Instagram. Una foto con una breve didascalia, appena tre parole che raccontano insieme tutto l’amore e il dolore per questa perdita. Disi era parlato poche settimane fa dopo un lungo periodo di silenzio. Il motivo, legato alla sua storia conche sembrava sul punto di precipitare. I due non apparivano insieme sui social tanto che i follower hanno iniziato a temere che fra loro fosse finita. Non erano nemmeno apparsi insieme all’interno del format Casa Chi, che li aveva visti spesso protagonisti. Alcuni fan poi avevano provato sui social a chiedere loro cosa stesse accadendo. In risposta avevano ...

Advertising

SmorfiaDigitale : Elisa colpita da un gravissimo lutto: Il Covid se li portati via entrambi - infoitcultura : Elisa colpita da un gravissimo lutto: «Il Covid se li è portati via entrambi» - MaggioreSimona : RT @Gazzettino: Elisa colpita da un gravissimo lutto: «Il Covid se li è portati via entrambi» - Gazzettino : Elisa colpita da un gravissimo lutto: «Il Covid se li è portati via entrambi» - ilmessaggeroit : Elisa colpita da un gravissimo lutto: «Il Covid se li è portati via entrambi» -