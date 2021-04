Genoa, infortunio Zappacosta: le sensazioni in attesa degli esami (Di lunedì 12 aprile 2021) In casa Genoa si respira preoccupazione per l’infortunio muscolare accusato da Davide Zappacosta. I dettagli In attesa degli esami strumentali, in casa Genoa si respira preoccupazione per l’infortunio muscolare accusato da Davide Zappacosta contro la Juventus. L’impressione, come riporta TeleNord, è che si tratta qualcosa di serio e che lo stop possa essere più lungo di quanto preventivato. Tradotto, oltre alla gara con il Milan, Zappacosta potrebbe saltare le sfide contro Benevento e Spezia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 aprile 2021) In casasi respira preoccupazione per l’muscolare accusato da Davide. I dettagli Instrumentali, in casasi respira preoccupazione per l’muscolare accusato da Davidecontro la Juventus. L’impressione, come riporta TeleNord, è che si tratta qualcosa di serio e che lo stop possa essere più lungo di quanto preventivato. Tradotto, oltre alla gara con il Milan,potrebbe saltare le sfide contro Benevento e Spezia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

