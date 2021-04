Funerali Principe Filippo, Meghan Markle non ci sarà: ecco chi lo ha deciso (Di lunedì 12 aprile 2021) I Funerali del Principe Filippo, marito della Regina Elisabetta, obbligheranno il nipote Harry al primo incontro con la famiglia reale, dopo l’intervista scandalo da Oprah: stessa sorte, però, non toccherà alla moglie Meghan Markle, che non sarà presente al fianco del Principe. Scopriamo il motivo della sua assenza… Leggi anche: Harry e Meghan debuttano su Netflix con Heart of Invictus: di cosa parla la serie tv? Quando i Funerali del Principe Filippo? Presenti solo 30 persone I Funerali del Principe Filippo, morto a 99 anni il 9 aprile, saranno celebrati in forma privata sabato 17 aprile. Per volere di Filippo e per necessità ... Leggi su cityroma (Di lunedì 12 aprile 2021) Idel, marito della Regina Elisabetta, obbligheranno il nipote Harry al primo incontro con la famiglia reale, dopo l’intervista scandalo da Oprah: stessa sorte, però, non toccherà alla moglie, che nonpresente al fianco del. Scopriamo il motivo della sua assenza… Leggi anche: Harry edebuttano su Netflix con Heart of Invictus: di cosa parla la serie tv? Quando idel? Presenti solo 30 persone Idel, morto a 99 anni il 9 aprile, saranno celebrati in forma privata sabato 17 aprile. Per volere die per necessità ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il principe Harry è arrivato in Gran Bretagna per partecipare ai funerali del nonno, il principe consorte Filippo.… - SkyTG24 : Funerali Filippo, Harry è tornato nel Regno Unito - rtl1025 : ?? Niente funerali di Stato per il principe #Filippo, consorte della regina #Elisabetta scomparso a quasi 100 anni d… - CRYSTALNEWYORER : TG 5. Meghan con la scusa di essere incinta non parteciperà ai funerali del principe Filippo. Quando essere incinta… - giadinagrisu : RT @tempoweb: #Harry è atterrato a #Londra senza #MeghanMarkle. Gelo per i funerali del principe #Filippo, la voce imbarazzante @giadinagri… -