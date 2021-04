Franceschini al Cts sugli spettacoli: "Raddoppiare le presenze e nuovi eventi" (Di lunedì 12 aprile 2021) Raddoppiare le presenze massime consentite per gli spettacoli sia all’aperto sia al chiuso. E coinvolgere le Regioni, trovando il modo di sperimentare eventi aperti anche a qualche migliaio di persone,... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 12 aprile 2021)lemassime consentite per glisia all’aperto sia al chiuso. E coinvolgere le Regioni, trovando il modo di sperimentareaperti anche a qualche migliaio di persone,...

