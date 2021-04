Fdi, Figliomeni: Raggi ha raggiunto il ridicolo con scambio Colosseo (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma – “Pensavamo davvero di aver visto tutto, ma anche stavolta la Sindaca e il suo staff della comunicazione, collaboratori pagati profumatamente a suon di milioni di euro con i soldi dei cittadini romani, hanno voluto sorprenderci ancora una volta.” “Non soddisfatti della figuraccia della foto per il Natale di Roma ‘rubata’ al fotografo Samuel Chan ora, in un video ufficiale pubblicato sul canale Facebook della Sindaca per pubblicizzare l’evento internazionale di golf Ryder Cup che si terra’ alle porte di Roma nel 2023, al posto del Colosseo, il simbolo di Roma, c’e’ l’Arena di Nimes, cittadina nel sud della Francia.” “Ancora una volta la citta’, la sua storia e i suoi cittadini sono costretti ad ingoiare un boccone amaro. È fuori discussione e oramai acclamato che Virginia Raggi ha l’innata dote di sbagliare anche le cose piu’ facili, ma adesso ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma – “Pensavamo davvero di aver visto tutto, ma anche stavolta la Sindaca e il suo staff della comunicazione, collaboratori pagati profumatamente a suon di milioni di euro con i soldi dei cittadini romani, hanno voluto sorprenderci ancora una volta.” “Non soddisfatti della figuraccia della foto per il Natale di Roma ‘rubata’ al fotografo Samuel Chan ora, in un video ufficiale pubblicato sul canale Facebook della Sindaca per pubblicizzare l’evento internazionale di golf Ryder Cup che si terra’ alle porte di Roma nel 2023, al posto del, il simbolo di Roma, c’e’ l’Arena di Nimes, cittadina nel sud della Francia.” “Ancora una volta la citta’, la sua storia e i suoi cittadini sono costretti ad ingoiare un boccone amaro. È fuori discussione e oramai acclamato che Virginiaha l’innata dote di sbagliare anche le cose piu’ facili, ma adesso ...

