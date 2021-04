Falcao | duro scontro in allenamento Riportate fratture delle ossa facciali

(Di lunedì 12 aprile 2021) Come comunicato dal Galatasaray, nel corso dell’di ieri c’è stato unfra Radamele Karem Akturkoglu. L’attaccante colombiano ha avuto la peggio ed è stato trasportato in ospedale. La società turca ha diramato un comunicato che spiega la situazione: “A seguito delloavuto nel corso dell’odierno, sono state riscontrate. Radamel, si è sottoposto a tutti gli esami presso l’ospedale Ulus Liv”. Foto: Twitter Galatasaray L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Falcao duro

