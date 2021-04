Ex Ilva, operaio licenziato parteciperà alle manifestazioni di martedì a Taranto e giovedì a Roma (Di lunedì 12 aprile 2021) BARI – Anche Riccardo Cristello, l’operaio licenziato da ArcelorMittal dopo aver condiviso uno screenshot sui social che invitava a seguire la fiction ‘Svegliati amore mio’ che racconta di una bimba che si è ammalata a causa delle emissioni inquinanti, parteciperà al presidio organizzato per mercoledì prossimo da Usb davanti ai cancelli del siderurgico ionico e giovedì alla manifestazione prevista a Roma. Leggi su dire (Di lunedì 12 aprile 2021) BARI – Anche Riccardo Cristello, l’operaio licenziato da ArcelorMittal dopo aver condiviso uno screenshot sui social che invitava a seguire la fiction ‘Svegliati amore mio’ che racconta di una bimba che si è ammalata a causa delle emissioni inquinanti, parteciperà al presidio organizzato per mercoledì prossimo da Usb davanti ai cancelli del siderurgico ionico e giovedì alla manifestazione prevista a Roma.

