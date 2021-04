Diletta Leotta e Can Yaman, c’è il colpo di scena: “Lei ha deciso così”. Lo scoop in diretta (Di lunedì 12 aprile 2021) La coppia del momento è senza dubbio quella formata da Can Yaman e Diletta Leotta. L’attore e la conduttrice sportiva da mesi sono al centro dell’attenzione mediatica per via della loro storia d’amore e, nemmeno a dirlo, le voci non mancano. Poco tempo fa, per esempio, è esploso il rumor della dolce attesa dopo le parole di un’amica di lei: “Per Diletta e per Can la cicogna potrebbe essere già in arrivo”. Dunque la presentatrice sarebbe già incinta? L’indiscrezione non è stata minimamente confermata e in tutto questo tempo, oltre ai gossip, sono molti a essersi schierati contro questa nuova coppia. Anche se tra i due sembra tutto andare a gonfie vele, molti non credono al loro amore. Eppure si parla con insistenza già di matrimonio.



Secondo i beninformati, infatti, l’attore avrebbe già fatto una bellissima proposta ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 aprile 2021) La coppia del momento è senza dubbio quella formata da Can. L’attore e la conduttrice sportiva da mesi sono al centro dell’attenzione mediatica per via della loro storia d’amore e, nemmeno a dirlo, le voci non mancano. Poco tempo fa, per esempio, è esploso il rumor della dolce attesa dopo le parole di un’amica di lei: “Pere per Can la cicogna potrebbe essere già in arrivo”. Dunque la presentatrice sarebbe già incinta? L’indiscrezione non è stata minimamente confermata e in tutto questo tempo, oltre ai gossip, sono molti a essersi schierati contro questa nuova coppia. Anche se tra i due sembra tutto andare a gonfie vele, molti non credono al loro amore. Eppure si parla con insistenza già di matrimonio.Secondo i beninformati, infatti, l’attore avrebbe già fatto una bellissima proposta ...

Advertising

Affaritaliani : Diletta Leotta e Can Yaman, passione... di cioccolato - fanpage : Una #Pasqua d'amore per Diletta Leotta e Can Yaman - ModaCorriere : Can Yaman e Diletta Leotta hanno deciso di rimandare il matrimonio - InterVictims : @Inter @Stefandevrij @Inter_TV ATTENZIONE: per via di un problema tecnico di DAZN, aprendo questo link potreste tro… - andreatarabbia : @marco_rossari Nella mia vita ho visto solo due persone sottolineare TUTTO. L'altra è Diletta Leotta, e devo dire c… -