Covid | Ordine dei Medici | “Utilizzare tutti i vaccini”

Appello del Presidente della Federazione degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli, ad affidarsi ai Medici nella scelta del vaccino anti-Covid (Getty Images)"Sollecito tutti ad avere fiducia nella scienza e ad affidarsi ai Medici per la scelta del vaccino". E' l'accorato appello del Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli. Per AstraZeneca "la raccomandazione di utilizzo per gli over 60 è legata a un orientamento di grande prudenza". Il vaccino "funziona, unica vera via per uscire dall'emergenza. Grazie alla vaccinazione di tutti i Medici la mortalità nella nostra categoria si è abbattuta del 95%. Ogni mese c'erano 40/60 decessi. A marzo 10, finora ad aprile 1".

