Covid: Calenda, continua a non emergere roadmap su emergenza (Di lunedì 12 aprile 2021) "continua a non emergere una roadmap puntuale del Governo nella gestione dell'emergenza, anche nell'intervista del Ministro della Salute Speranza. Ripetiamo: ad aprile, scendere sotto soglia 100/100. Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 aprile 2021) "a nonunapuntuale del Governo nella gestione dell', anche nell'intervista del Ministro della Salute Speranza. Ripetiamo: ad aprile, scendere sotto soglia 100/100.

