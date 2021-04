Carta vs tecnologia: la battaglia (vinta) del calendario (Di lunedì 12 aprile 2021) È fondamentale per consentirci di ricordare un evento particolare, una ricorrenza, un compleanno o un appuntamento di lavoro. Parliamo ovviamente di sua maestà il calendario, oggetto comune che non passa mai di moda nonostante il trascorrere del tempo e l’uscita sul mercato di oggetti tecnologici che hanno provato, a più riprese, a prenderne il posto. Alla fine, comunque, la gente continua a preferire la cara Carta, perché evidentemente più immediata e semplice, paradossalmente persino più comoda quando si tratta di appuntare un impegno in una certa data, rispetto a uno smartphone che si trova invece sempre nelle nostre mani. Insomma, la sfida, certamente ardua, di resistere al trascorrere del tempo e di vincere la partita contro la tecnologia, per il momento è decisamente vinta: i calendari personalizzati stampa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 aprile 2021) È fondamentale per consentirci di ricordare un evento particolare, una ricorrenza, un compleanno o un appuntamento di lavoro. Parliamo ovviamente di sua maestà il, oggetto comune che non passa mai di moda nonostante il trascorrere del tempo e l’uscita sul mercato di oggetti tecnologici che hanno provato, a più riprese, a prenderne il posto. Alla fine, comunque, la gente continua a preferire la cara, perché evidentemente più immediata e semplice, paradossalmente persino più comoda quando si tratta di appuntare un impegno in una certa data, rispetto a uno smartphone che si trova invece sempre nelle nostre mani. Insomma, la sfida, certamente ardua, di resistere al trascorrere del tempo e di vincere la partita contro la, per il momento è decisamente: i calendari personalizzati stampa ...

