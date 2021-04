Campania, De Luca a Figliuolo: “Non procederemo per fascia di età” (Di lunedì 12 aprile 2021) Il Governatore campano, Vincenzo De Luca, nel corso di una telefonata con il commissario per l’emergenza ha comunicato le sue nuove intenzioni nella campagna di immunizzazione La campagna di immunizzazione contro il Covid-19 prosegue in tutto il Paese. Ma nel corso di una telefonata tra il commissario per l’emergenza, Francesco Paolo Figliuolo ed il Governatore L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 12 aprile 2021) Il Governatore campano, Vincenzo De, nel corso di una telefonata con il commissario per l’emergenza ha comunicato le sue nuove intenzioni nella campagna di immunizzazione La campagna di immunizzazione contro il Covid-19 prosegue in tutto il Paese. Ma nel corso di una telefonata tra il commissario per l’emergenza, Francesco Paoloed il Governatore L'articolo proviene da Inews.it.

