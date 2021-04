Amici 20, due ex allievi della scuola prendono le difese di Martina Miliddi: “Se non siete del settore, non criticate!” (Di lunedì 12 aprile 2021) Due ex allievi di Amici di Maria De Filippi, Luca Favilla e Valentin Dumitru, hanno preso le difese della ballerina attualmente al serale, Martina Miliddi. In questa edizione di Amici 20 le polemiche riguardanti i talenti in sfida non accennano a placarsi. Dopo l’uscita di Rosa di Grazia, il bersaglio delle critiche per quanto riguarda la categoria danza è – come si può evincere facilmente dai social – Martina Miliddi. Durante la quarta puntata del serale, andata in onda sabato 10 aprile, ci aveva pensato Carolyn Smith – presidente di giuria nel talent-show di Rai Uno, Ballando con le Stelle – a sottolineare le forti lacune tecniche della Miliddi. Carolyn aveva spiegato che l’allieva, pur avendo sedici ... Leggi su isaechia (Di lunedì 12 aprile 2021) Due exdidi Maria De Filippi, Luca Favilla e Valentin Dumitru, hanno preso leballerina attualmente al serale,. In questa edizione di20 le polemiche riguardanti i talenti in sfida non accennano a placarsi. Dopo l’uscita di Rosa di Grazia, il bersaglio delle critiche per quanto riguarda la categoria danza è – come si può evincere facilmente dai social –. Durante la quarta puntata del serale, andata in onda sabato 10 aprile, ci aveva pensato Carolyn Smith – presidente di giuria nel talent-show di Rai Uno, Ballando con le Stelle – a sottolineare le forti lacune tecniche. Carolyn aveva spiegato che l’allieva, pur avendo sedici ...

SusannaCeccardi : Giani ha chiesto scusa. Ha detto che gli errori si possono fare e sulla vicenda dei mancati vaccini agli over 80 se… - IsaeChia : #Amici20, due ex allievi della scuola prendono le difese di #MartinaMiliddi: “Se non siete del settore, non critica… - Sylvie26804002 : RT @GiuseppePalma78: Da novembre vige il #coprifuoco dalle 22 alle 6. Quale evidenza scientifica ci dice che due amici o due fidanzati che… - vit_amici : RT @kekkacurcio8: Ma soffermiamoci a questi sorrisi che si sono mandati questi due bimbi ?????? #Amici20 #amemici20 - AVaragone : Stamattina sono riuscito a girare questo messaggio tramite altre persone ai due. Niente amici, qui per dirvi che no… -