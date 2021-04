Acqua minerale, italiani campioni i Europa per consumo di bottiglie: inutile spendere soldi e inquinare, quella del rubinetto è migliore (Di lunedì 12 aprile 2021) Gli italiani sono campioni in Europa per consumo di bottiglie d’Acqua minerale. A questa tipologia di consumo si integrano altre proposte del mercato: filtri domestici a carboni attivi per cloro, calcare e impurità, caraffe filtranti, sistemi a osmosi inversa, gasatori per ottenere Acqua frizzante, ecc. Una babele che, complice anche una generalmente immotivata diffidenza per l’Acqua dell’acquedotto pubblico, spinge all’acquisto di “correttori” e “miglioratori”, che acquietino l’ansia per la propria salute generata dalla semplice apertura del rubinetto per riempire un bicchiere. Ma si sa, la diffusione della paura (sentimento umano, ma altamente irrazionale) è notoriamente assai utile, sia per vendere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Glisonoinperdid’. A questa tipologia disi integrano altre proposte del mercato: filtri domestici a carboni attivi per cloro, calcare e impurità, caraffe filtranti, sistemi a osmosi inversa, gasatori per ottenerefrizzante, ecc. Una babele che, complice anche una generalmente immotivata diffidenza per l’dell’acquedotto pubblico, spinge all’acquisto di “correttori” e “miglioratori”, che acquietino l’ansia per la propria salute generata dalla semplice apertura delper riempire un bicchiere. Ma si sa, la diffusione della paura (sentimento umano, ma altamente irrazionale) è notoriamente assai utile, sia per vendere ...

giampodda : @MedBunker Il bello è che è una cosa generalilzzabile. Cioè non vale solo in questo contesto. È quello su cui si ba… - HorecaNewsit : Acqua Minerale San Benedetto all'International Horeca Meeting 2021 - AssoBirra : RT @Federvini: Il percorso virtuoso dei distributori di bevande, nelle 4 categorie principali - birra, bevande gassate, vini, acqua mineral… - Federvini : Il percorso virtuoso dei distributori di bevande, nelle 4 categorie principali - birra, bevande gassate, vini, acqu… - giampdisan : @annatrieste Quindi Fazio, in fretta e furia, nell'immediato post partita, per farsi beffe del grande Napoli, avreb… -

