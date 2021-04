Strage nel Torinese | uomo uccide moglie | figlio e proprietari di casa

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 11 aprile 2021) Tragedia nella notte in unadi Rivarolo Canavese in provincia di Torino. Unha ucciso con alcuni colpi di pistola la, ildisabile e una coppia di anzianidell’appartamento. Il pensionato ha poi tentato il suicidio con la stessa arma da fuoco, ferendosi gravemente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ivrea. Ancora ignoti i motivi del gesto, mentre si è stabilito che la pistola era regolarmente detenuta. L’allarme è stato lanciato dalla figlia dei padroni diche, vivendo in zona, aveva sentito spari e urla e non era riuscita a mettersi in contatto con i genitori. Andrea Caucci Molara Metropolitan Magazine Attualità. L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.