Sampdoria-Napoli, formazioni ufficiali: Osimhen guida l'attacco azzurro (Di domenica 11 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Napoli a Genova per insegue l'obiettivo Champions League. Contro la Sampdoria gli uomini di Rino Gattuso sono chiamati a fare risultato per continuare la rincorsa al quarto posto. Diversi i cambi operati dall'allenatore azzurro dopo la sconfitta con la Juventus. In porta torna Ospina, mentre a sinistra Mario Rui prende il posto di Hysaj; la linea difensiva si completa con Di Lorenzo, Manolas e Koulibaly. Davanti alla difesa ci saranno Demme e Fabian Ruiz. Osimhen guiderà l'attacco al posto di Mertens, alle sue spalle agiranno Politano, Zielinski e Insigne, con Lozano che parte soltanto dalla panchina. formazioni ufficiali: Sampdoria – in attesa Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, ...

