Roma, domani nuovo sit-in di “Io Apro” a Montecitorio, attese migliaia di persone, allarme della Questura: «Manifestazione non è autorizzata» (Di domenica 11 aprile 2021) Roma, sale la tensione per una nuova iniziativa di protesta a Montecitorio del movimento “Io Apro”. Dopo gli scontri del 6 aprile scorso da ore si rincorrono sulla stampa e sui social cifre dei possibili partecipanti al nuovo sit-in per chiedere al Governo di riaprire le attività: si passa da 50.000 a 200.000 adesioni, numeri “monstre” che, a prescindere, fanno salire il timore di nuovi scontri (al di là chiaramente dei legittimi, purché pacifici, motivi di protesta). Anche perché, come ha reso noto la Questura poco fa, la Piazza di Montecitorio nello stesso orario (dalle 14, ndr) è stata formalmente vietata al movimento “IoApro” in quanto già concessa ma soprattutto già autorizzata ad un’altra Manifestazione che prevede l’intervento ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 11 aprile 2021), sale la tensione per una nuova iniziativa di protesta adel movimento “Io”. Dopo gli scontri del 6 aprile scorso da ore si rincorrono sulla stampa e sui social cifre dei possibili partecipanti alsit-in per chiedere al Governo di riaprire le attività: si passa da 50.000 a 200.000 adesioni, numeri “monstre” che, a prescindere, fanno salire il timore di nuovi scontri (al di là chiaramente dei legittimi, purché pacifici, motivi di protesta). Anche perché, come ha reso noto lapoco fa, la Piazza dinello stesso orario (dalle 14, ndr) è stata formalmente vietata al movimento “Io” in quanto già concessa ma soprattutto giàad un’altrache prevede l’intervento ...

Advertising

rtl1025 : ?? La manifestazione lanciata per domani a #Montecitorio a #Roma #IoApro 'non è autorizzata'. Lo comunica la Questur… - matteosalvinimi : Domani la Lega di Roma (grazie agli amici del ristorante Il mare di Terracina) porterà il pranzo pasquale a casa di… - myrtamerlino : Manifestazioni a Roma, Napoli, Milano, Bari e tante altre città italiane. Chi non può lavorare deve essere indenniz… - ___vipera___ : RT @rtl1025: ?? La manifestazione lanciata per domani a #Montecitorio a #Roma #IoApro 'non è autorizzata'. Lo comunica la Questura. 'A diffe… - loris30999 : RT @rtl1025: ?? La manifestazione lanciata per domani a #Montecitorio a #Roma #IoApro 'non è autorizzata'. Lo comunica la Questura. 'A diffe… -