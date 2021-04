Preghiera di Giovanni Paolo II alla Divina Misericordia – 11 aprile

(Di domenica 11 aprile 2021) Dio non rifiuta nessuno che venga a chiedergli il perdono e la sua bontà: l’amore di Dio infatti non ha limiti.è il mese dedicato: essa è l’attributo massimo di Dio stesso, più di tutti gli altri, più della sua stessa infinita giustizia. “In quell’ora fu fatta grazia al mondo intero, L'articolo proviene da La Luce di Maria.

giovanni_lippi : RT @SJosemariait: Pregare per gli altri è il primo modo di amarli e ci spinge alla vicinanza concreta. Anche nei momenti di conflitti, un m… - KattInForma : Preghiera di Giovanni Paolo II alla Divina Misericordia – 10 aprile - CiaoKarol : UN NUOVO SABATO CON IL DOLCE KAROL WOJTYLA ?????? Preghiera per invocare San Giovanni Paolo II ?? - apicella57 : RT @CiaoKarol: Ricevi la Benedizione dal Cielo di Giovanni Paolo II ?????? KAROL WOJTYLA TI INVOCO NELLA MIA VITA ?? - Alfonso0070 : RT @CiaoKarol: Ricevi la Benedizione dal Cielo di Giovanni Paolo II ?????? KAROL WOJTYLA TI INVOCO NELLA MIA VITA ?? -

...30 e 17,30, tutte precedute dalla Coroncina alla Divina Misericordia e, a conclusione delle celebrazioni Eucaristiche, ci sarà ladi consacrazione alla Divina Misericordia di San...Paolo II canonizzava suor Faustina Kowalska , nel pieno del Grande Giubileo. Ne aveva ... si fermava nella Cappella del Convento di suor Faustina e lì sostava in. Da allora la Divina ...Limatola - Don Pietro De Felice, 65 anni, è morto in serata , non ha superato l’intervento al cuore a cui era stato sottoposto nella giornata di venerdì 9 ...Tutto nasce dal sogno dei frati minori di Favara di realizzare nel giardino del loro convento uno spazio di preghiera Da luogo abbandonato ... aperto a tutti ma in particolar modo alle famiglie e ai ...