Perugia-Triestina 2-1 | così i promossi e bocciati della gara

(Di domenica 11 aprile 2021) Il, nella 35a giornata del campionato di Serie C girone B al “Curi”, soffre parecchio contro la, poi, dopo aver subito il gol di Litteri, si sveglia e ribalta il risultato. La vittoria odierna, mantiene gli umbri in corsa per la vittoria del campionato. Questi idell’incontro. Il primo tempo diIl destro troppo alto di Falzerano al 3? minuto prova a rompere il ghiaccio, ma per molti minuti a seguire, le formazioni si annullano nella zona centrale del campo. Al 25?, invece, Rizzo dall’out di destra, crossa basso e con un po’ di brividi la squadra umbra allontana il pericolo. La risposta delarriva poco dopo con Elia, che da posizione defilata costringe Offredi a salvarsi in angolo. È invece il 31? ...

SportRisultati : #SerieC ???? gr.A: Como-Grosseto 2-2 Lucchese-Livorno 0-0 Olbia-Giana Erminio 0-0 Pistoiese-Renate 1-0 gr.B: Carpi-M… - USTS1918 : Dalla vittoria al ko in 2' fatali minuti nel finale, il Perugia rimonta l'Unione e si impone 2-1. Il racconto del… - RobertoRenga : RT @Edorsi53: Incredibile #Perugia: 0-1 contro la #Triestina fino all'87', dopo una partita giocata male, rimonta e vince con i gol di #Mur… - TifoGrifo : È finita! Perugia batter Triestina 2-1 con i due gol nel finale di Murano e Minesso! Prestazione da rivedere, ma ri… - CorriereUmbria : Perugia-Triestina 2-1, rimonta del Grifo con i gol di Murano e Minesso #calcio #SerieC #PerugiaTriestina… -

Ultime Notizie dalla rete : Perugia Triestina

DIRETTA(RISULTATO 0 - 1): E' INIZIATA LA RIPRESA Giunti al sessantesimo minuto, ovvero all'ora di gioco, il punteggio traè cambiato ed è adesso di 0 a 1. In queste ...La sconfitta sul campo dellaha avvicinato le rivali: Sudtirol esono a 2 e 3 punti di distanza e dunque la capolista non può assolutamente permettersi errori, con il rischio di ...La FeralpiSalò sbanca il Recchioni di Fermo con un 4-1 in rimonta che non ammette repliche e, approfittando anche dell'incredibile sconfitta subita dalla Triestina a Perugia (due gol umbri negli ultim ...Al Perugia va riconosciuto il merito di non essersi scoraggiato neanche dopo lo svantaggio. Dopo una prima frazione in cui solo i grifoni avevano creato delle occasioni da gol, la Triestina è passata ...