"Papa ferito dal no del Vaticano alle benedizioni per le coppie omosex" (Di domenica 11 aprile 2021) Francesco Boezi Papa Francesco sarebbe "ferito" dalle posizioni della Congregaizone per la Dottrina della Fede sulle benedizioni omosessuali. Difficile però che esista una doppia linea in Vaticano Papa Francesco "ferito" per via del "no" della Congregazione della Dottrina della Fede nei confronti della possibilità di benedire le coppie omosessuali: ne è convinto Juan Carlos Cruz, giornalista cileno, peraltro vittima di abusi da parte di Karadima, carismatico sacerdote che proprio Jorge Mario Bergoglio ha "spretato". La faccenda è complessa. Qualche settimana fa, l'ex Sant'Uffizio si è esposto, spiegando perché le benedizioni non possano essere estese alle coppie omosessuali, come ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 11 aprile 2021) Francesco BoeziFrancesco sarebbe "" dposizioni della Congregaizone per la Dottrina della Fede sulleomosessuali. Difficile però che esista una doppia linea inFrancesco "" per via del "no" della Congregazione della Dottrina della Fede nei confronti della possibilità di benedire leomosessuali: ne è convinto Juan Carlos Cruz, giornalista cileno, peraltro vittima di abusi da parte di Karadima, carismatico sacerdote che proprio Jorge Mario Bergoglio ha "spretato". La faccenda è complessa. Qualche settimana fa, l'ex Sant'Uffizio si è esposto, spiegando perché lenon possano essere esteseomosessuali, come ...

Emergenza24 : RT @vvfveneto: #10aprile #Campodarsego(PD) questa mattina, scontro tra un furgone e un’auto: 4 feriti tra cui un bambino di 2 anni. #Vigili… - lavocedelne : RT @vvfveneto: #10aprile #Campodarsego(PD) questa mattina, scontro tra un furgone e un’auto: 4 feriti tra cui un bambino di 2 anni. #Vigili… - vvfveneto : #10aprile #Campodarsego(PD) questa mattina, scontro tra un furgone e un’auto: 4 feriti tra cui un bambino di 2 anni… - boul_paty : RT @FFornosj: 'La luce e la preghiera si riverberano da Roma in tutto il mondo, ferito da guerre, povertà e pandemia, per rivivere la Pasqu… - Maryljacb : RT @simonettasc: Lo avevano ferito, lui che è buono come il pane, è stato curato e ora aspetta una nuova casa, un papà o una mamma che gli… -