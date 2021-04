Morbidelli sul rientro di Marquez | ' Sarà un bel problema'

(Di domenica 11 aprile 2021) Il ritorno di Marc, previsto in Portogallo, significa "un campione in più che si aggiunge alla lunga lista di quelli presenti in MotoGp. Un avversario in più è un aspetto positivo" per le ...

È il parere di Franco, al microfono di Sky Sport. "Sarà anche un bel problema. Magari non dall'inizio, però tornerà ad andare forte come ha sempre fatto. Ma siamo qui per questo e ...A parte Franco, che aveva la moto del 2019 e ha chiuso al terzo posto, siamo finiti ... nella seconda sono arrivato ad avere otto secondi di vantaggiosecondo. Dobbiamo dunque affrontare ...Il sollievo per la presenza di un grande campione in pista dopo un lungo calvario, ma anche tanta apprensione: le parole del vicecampione del mondo.L’inizio di stagione MotoGP per Franco Morbidelli si è rivelato insidioso e costellato ... Il campione spagnolo l’ha scritto sul suo profilo Instagram dopo aver ricevuto l’ok dai medici che l’hanno ...