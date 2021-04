Mihajlovic: “Non meritavamo di perdere. Superiori sia oggi che con l’Inter” (Di domenica 11 aprile 2021) Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha parlato a Sky Sport dopo il ko con la Roma all’Olimpico. Queste le sue parole: “Per quando abbiamo creato non puoi chiudere il primo tempo 1-0 per loro, non avevano passato la metà campo una volta e l’unica occasione al 46? ci ha affondato. Non posso dire nulla ai miei ragazzi, noi con tutte le squadre giochiamo e abbiamo più tiri in porta ma vai a casa con zero punti. Mi dispiace per i ragazzi, deve dispiacere anche alla società. Non meritavamo di perdere sia questa che contro l’Inter, in campo eravamo Superiori noi”. Fa un po’ fatica ad accettare questo limite del Bologna?“No, mi dispiace perché nessuno ci ha messo sotto. L’unica partita brutta è stata quella dell’andata contro la Roma ed abbiamo raccolto molto meno di quello che meritiamo. Dopo la ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 11 aprile 2021) Il tecnico del Bologna, Sinisa, ha parlato a Sky Sport dopo il ko con la Roma all’Olimpico. Queste le sue parole: “Per quando abbiamo creato non puoi chiudere il primo tempo 1-0 per loro, non avevano passato la metà campo una volta e l’unica occasione al 46? ci ha affondato. Non posso dire nulla ai miei ragazzi, noi con tutte le squadre giochiamo e abbiamo più tiri in porta ma vai a casa con zero punti. Mi dispiace per i ragazzi, deve dispiacere anche alla società. Nondisia questa che contro, in campo eravamonoi”. Fa un po’ fatica ad accettare questo limite del Bologna?“No, mi dispiace perché nessuno ci ha messo sotto. L’unica partita brutta è stata quella dell’andata contro la Roma ed abbiamo raccolto molto meno di quello che meritiamo. Dopo la ...

