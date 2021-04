Matteo Garrone, chi è il regista romano: carriera e successi (Di domenica 11 aprile 2021) Matteo Garrone è il famoso regista romano noto per i film Gomorra e Dogman, ha raggiunto il successo con questi film e ha anche vinto diversi David di Donatello. Matteo Garrone, chi è il regista di Gomorra e Dogman (Getty Images)Il regista è stato nominato anche ai Golden Globe, per poi essere vincitore del Grand Prix Speciale della Giuria. Viene riconosciuto a livello internazionale tra i registi più famosi, grazie al suo successo con “Gomorra” realizzato nel 2008, la sua carriera è schizzata alle stelle. Nasce a Roma il 15 Ottobre del 1968, da piccolo respira l’aria di cinema, sua madre è una fotografa, mentre suo padre è un critico teatrale e scrittore. Frequenterà il liceo Artistico, dopo aver conseguito il diploma ... Leggi su ck12 (Di domenica 11 aprile 2021)è il famosonoto per i film Gomorra e Dogman, ha raggiunto il successo con questi film e ha anche vinto diversi David di Donatello., chi è ildi Gomorra e Dogman (Getty Images)Ilè stato nominato anche ai Golden Globe, per poi essere vincitore del Grand Prix Speciale della Giuria. Viene riconosciuto a livello internazionale tra i registi più famosi, grazie al suo successo con “Gomorra” realizzato nel 2008, la suaè schizzata alle stelle. Nasce a Roma il 15 Ottobre del 1968, da piccolo respira l’aria di cinema, sua madre è una fotografa, mentre suo padre è un critico teatrale e scrittore. Frequenterà il liceo Artistico, dopo aver conseguito il diploma ...

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Garrone Pinocchio di Garrone alla conquista di Hollywood Pinocchio arriva a Hollywood: il 18 aprile il film di Matteo Garrone protagonisti Federico Ielapi e Roberto Benigni aprirà il 16.mo Los Angeles Italia Festival promosso con il MiC e Intesa Sanpaolo, al Chinese Theatre. ''Un evento dal forte valore ...

