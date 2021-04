Maltempo: neve nell'entroterra di Savona e Genova (Di domenica 11 aprile 2021) Nevica nell'entroterra savonese, dove giorni fa i fiocchi avevano fatto capolino addirittura sulla costa. neve anche sulle montagne vicino a Genova, e in particolare in Val d'Aveto. Anche a Genova ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 11 aprile 2021) Nevicasavonese, dove giorni fa i fiocchi avevano fatto capolino addirittura sulla costa.anche sulle montagne vicino a, e in particolare in Val d'Aveto. Anche a...

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo neve Maltempo: neve nell'entroterra di Savona e Genova Anche a Genova città, quattro giorni fa, era comparsa la neve. Insomma, più che primavera una coda dell'inverno in Liguria che ha trascorso la notte in allerta giallo per le piogge (è scaduta alle 8 ...

Maltempo, sulle alture del savonese ritorna la neve: mezzi spazzaneve in azione In seguito alla nottata di maltempo, infatti, le alture del savonese si sono risvegliate ricoperte dalla neve. Sassello e dintorni, ma anche gran parte della Val Bormida hanno vissuto così un ritorno ...

Maltempo: neve da 1.200 metri, nuvole fino a martedì - Piemonte Agenzia ANSA Meteo, 12 aprile con forte maltempo. Le zone più a rischio Rovesci e temporali risulteranno concentrati soprattutto su Liguria, bassa Lombardia, Toscana e Sardegna, e nelle zone colpite dalle piogge più intense ci sarà il rischio di locali nubifragi; neve ...

METEO MILANO – Fase di MALTEMPO prolungata, PIOGGE intense e TEMPORALI; le previsioni Meteo Milano, arrivano le grandi piogge. Meteo Milano – Buona domenica a tutti gli affezionati lettori della Lombardia! Dopo una prolungata fase con scarse precipitazioni, con i ...

