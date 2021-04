Lotta, Campionati Italiani Assoluti Ostia 2021: assegnati i titoli nello stile libero (Di domenica 11 aprile 2021) Terza e ultima giornata di gara che va in archivio a Ostia con l’assegnazione di tutti i titoli in palio dello stile libero ai Campionati Italiani Assoluti 2021 di Lotta. Quest’oggi hanno gareggiato complessivamente 128 atleti in 10 categorie di peso, con l’obiettivo di laurearsi campioni nazionali in un evento molto importante come tappa di avvicinamento verso Europei e torneo preolimpico globale. Riconferma al vertice delle rispettive categorie per Givi Davidovi e Simone Vincenzo Piroddu, dominatori Assoluti rispettivamente nei -57 e -61 kg. Bel successo nei -65 kg di John Colin Realbuto, mentre Gianluca Talamo ha portato a casa il suo sesto titolo italiano imponendosi nei -70 kg. Jacopo Masotti ha approfittato ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021) Terza e ultima giornata di gara che va in archivio acon l’assegnazione di tutti iin palio delloaidi. Quest’oggi hanno gareggiato complessivamente 128 atleti in 10 categorie di peso, con l’obiettivo di laurearsi campioni nazionali in un evento molto importante come tappa di avvicinamento verso Europei e torneo preolimpico globale. Riconferma al vertice delle rispettive categorie per Givi Davidovi e Simone Vincenzo Piroddu, dominatoririspettivamente nei -57 e -61 kg. Bel successo nei -65 kg di John Colin Realbuto, mentre Gianluca Talamo ha portato a casa il suo sesto titolo italiano imponendosi nei -70 kg. Jacopo Masotti ha approfittato ...

xManuelVanacore : RT @ACMDuivel: È inutile che fate ironia sulla quota dei punti per entrare in Champions. Confrontate le classifiche alla 30°giornata degli… - er_toscano : RT @ACMDuivel: È inutile che fate ironia sulla quota dei punti per entrare in Champions. Confrontate le classifiche alla 30°giornata degli… - ACMDuivel : È inutile che fate ironia sulla quota dei punti per entrare in Champions. Confrontate le classifiche alla 30°giorna… - ACMDuivel : @94Luca994 @supersonico1986 @verok_cal Per carità, non si può spiegare questo tipo di anomalia solo con i cambi. Se… - zazoomblog : Lotta Campionati Italiani Assoluti Ostia 2021: assegnati i titoli nella lotta femminile - #Lotta #Campionati… -