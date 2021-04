LIVE Taekwondo, Europei 2021 in DIRETTA: Roberto Botta in semifinale, questo pomeriggio si giocherà le medaglie! (Di domenica 11 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:01 OA Sport vi augura buon pranzo, la nostra DIRETTA ricomincerà alla fine della pausa. 11:58 C’è grande attesta in casa Italia per questo pomeriggio, Roberto Botta ha già l’argento in tasca, ma ha tutte le carte in regola per giocarsi la finale contro il serbo Mahdi Khodabakshi. 11:55 Adesso ci sarà una pausa prima delle varie semifinali. 11:52 Non riesce la rimonta disperata all’azero Ghobadi, il croato Sapina è l’ultimo semifinalista tra i -87kg. 11:48 Pura formalità per l’ucraino Andrei Garbar, che ha strapazzato 23-6 il bulgaro Kristiyan Zlatev. 11:44 Quarto di finale estremamente equilibrato tra il bielorusso Aman-Marsha Silla e il britannico Maham Cho tra i +87kg, la vittoria è andata al primo, che ha saputo ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:01 OA Sport vi augura buon pranzo, la nostraricomincerà alla fine della pausa. 11:58 C’è grande attesta in casa Italia perha già l’argento in tasca, ma ha tutte le carte in regola per giocarsi la finale contro il serbo Mahdi Khodabakshi. 11:55 Adesso ci sarà una pausa prima delle varie semifinali. 11:52 Non riesce la rimonta disperata all’azero Ghobadi, il croato Sapina è l’ultimo semifinalista tra i -87kg. 11:48 Pura formalità per l’ucraino Andrei Garbar, che ha strapazzato 23-6 il bulgaro Kristiyan Zlatev. 11:44 Quarto di finale estremamente equilibrato tra il bielorusso Aman-Marsha Silla e il britannico Maham Cho tra i +87kg, la vittoria è andata al primo, che ha saputo ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Taekwondo Europei 2021 in DIRETTA: Paulina Armeria ai quarti! Ora sul tatami Daniela Rotolo - #Taekwondo… - zazoomblog : LIVE Taekwondo Europei 2021 in DIRETTA: avanti Armeria e Rotolo eliminato Samuele Baliva - #Taekwondo #Europei… - zazoomblog : LIVE Taekwondo Europei 2021 in DIRETTA: Paulina Armeria si qualifica per gli ottavi! Tocca a Daniela Rotolo -… - zazoomblog : LIVE Taekwondo Europei 2021 in DIRETTA: Simone Crescenzi cede allo spagnolo Jorquera! L’azzurro coglie il bronzo -… - zazoomblog : LIVE Taekwondo Europei 2021 in DIRETTA: Simone Crescenzi vola in semifinale! Eliminate le sorelle Al Halwani -… -