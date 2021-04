Le file di peruviani per votare: "Ma gli italiani sono bloccati" (Di domenica 11 aprile 2021) Francesca Galici In migliaia stanno votando per eleggere il presidente della Repubblica del Perù. Ora è bufera. Fdi e Lega insorgono Oggi, 11 aprile, in Perù si stanno svolgendo le elezioni presidenziali. Dalle urne usciranno il presidente della Repubblica, due vicepresidenti, 130 membri del congresso della Repubblica e 5 parlamentari andini per il quinquennio governativo 2021-2026. Come consuetudine, anche gli stranieri all'estero sono tenuti al voto nelle sedi indicate negli Stati di residenza. L'Italia, che conta una comunità peruviana molto nutrita, non fa eccezione e così oggi sono numerosi gli elettori che si stanno recando alle urne per esprimere le loro preferenze di voto. Non ci sarebbe nulla di strano se gran parte dell'Italia non fosse in zona rossa e, quindi, in lockdown. Fratelli d'Italia hanno denunciato quanto sta ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 11 aprile 2021) Francesca Galici In migliaia stanno votando per eleggere il presidente della Repubblica del Perù. Ora è bufera. Fdi e Lega insorgono Oggi, 11 aprile, in Perù si stanno svolgendo le elezioni presidenziali. Dalle urne usciranno il presidente della Repubblica, due vicepresidenti, 130 membri del congresso della Repubblica e 5 parlamentari andini per il quinquennio governativo 2021-2026. Come consuetudine, anche gli stranieri all'esterotenuti al voto nelle sedi indicate negli Stati di residenza. L'Italia, che conta una comunità peruviana molto nutrita, non fa eccezione e così ogginumerosi gli elettori che si stanno recando alle urne per esprimere le loro preferenze di voto. Non ci sarebbe nulla di strano se gran parte dell'Italia non fosse in zona rossa e, quindi, in lockdown. Fratelli d'Italia hanno denunciato quanto sta ...

Advertising

Loestestest : RT @francescatotolo: Nella dittatura “democratica” italiana, ai peruviani residenti in Italia è permesso votare, creando pure file chilomet… - LegaPremier : RT @francescatotolo: Nella dittatura “democratica” italiana, ai peruviani residenti in Italia è permesso votare, creando pure file chilomet… - AntonellaPolli6 : RT @francescatotolo: Nella dittatura “democratica” italiana, ai peruviani residenti in Italia è permesso votare, creando pure file chilomet… - MariMario1 : RT @francescatotolo: Nella dittatura “democratica” italiana, ai peruviani residenti in Italia è permesso votare, creando pure file chilomet… - AbiBebiDj : RT @francescatotolo: Nella dittatura “democratica” italiana, ai peruviani residenti in Italia è permesso votare, creando pure file chilomet… -

Ultime Notizie dalla rete : file peruviani Elezioni, Rampelli (Vcp-FdI): Assembramenti per elezioni, i peruviani In Italia possono votare, gli italiani no La Voce del Patriota Lingotto, lunga fila ordinata di peruviani per poter votare alle elezioni del paese sudamericano Ma la parlamentare Montaruli (Fratelli d'Italia) non ci sta: "Perché loro sì mentre i torinesi non potranno fare altrettanto fino all'autunno?" ...

ELEZIONI | Rampelli (Fdi): “Migliaia di peruviani in Italia possono votare, ma gli italiani no” “I peruviani residenti in Italia possono votare creando assembramenti con file chilometriche in ogni città, che mai ci sarebbero stati per le elezioni politiche o amministrative nazionali, ma noi no, ...

Ma la parlamentare Montaruli (Fratelli d'Italia) non ci sta: "Perché loro sì mentre i torinesi non potranno fare altrettanto fino all'autunno?" ...“I peruviani residenti in Italia possono votare creando assembramenti con file chilometriche in ogni città, che mai ci sarebbero stati per le elezioni politiche o amministrative nazionali, ma noi no, ...