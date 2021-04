La Germania si prepara ad un lockdown nazionale (Di domenica 11 aprile 2021) Il governo federale tedesco ha intenzione di varare un provvedimento legislativo che gli consentirà di imporre misure restrittive uniformi contro il Covid-19 in tutto il Paese e di sottrarre alcune competenze in materia ai Lander. Questo, almeno, è quanto è stato annunciato da Ulrike Demmer, vice portavoce dell’esecutivo guidato dalla cancelliera Angela Merkel. La Demmer InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 11 aprile 2021) Il governo federale tedesco ha intenzione di varare un provvedimento legislativo che gli consentirà di imporre misure restrittive uniformi contro il Covid-19 in tutto il Paese e di sottrarre alcune competenze in materia ai Lander. Questo, almeno, è quanto è stato annunciato da Ulrike Demmer, vice portavoce dell’esecutivo guidato dalla cancelliera Angela Merkel. La Demmer InsideOver.

