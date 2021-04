Kristen Stewart si sposa? Il gesto della fidanzata Dylan Meyer

Leggi su cityroma

(Di domenica 11 aprile 2021) Gossip Fiori d’arancio per l’attrice statunitense, più innamorata che maisceneggiatrice Pubblicato su 10 Aprile 2021sicon? Sono in molti a pensarlo dopo ilsceneggiatrice in occasione del 31esimo compleanno dell’attrice, celebrato il 9 aprile. Laha infatti pubblicato sul suo account Instagram un dolce tributo alla sua dolce metà. E ai fan più attenti non è sfuggito quel dettaglio… “La vita è sicuramente più dolce con questa famiglia carina. Buon compleanno amore, mi sorprendi sempre”, ha scrittosu Instagram, a corredo di una foto che immortala...