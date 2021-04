Isola dei Famosi: Andrea Cerioli ha Perso la Testa per Elisa Isoardi! (Di domenica 11 aprile 2021) Nuovo gossip all’Isola dei Famosi. Miryea Stabile ha confidato a Elisa Isoardi di aver notato un certo feeling tra lei e Andrea Cerioli. Ma l’ex volto di Uomini e Donne ha qualcuno che lo aspetta in Italia. Scopriamo insieme i dettagli! Un clamoroso gossip a L’Isola dei Famosi 2021 è stato lanciato dalla vincitrice dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa, Miryea Stabile. Stando alla giovanissima naufraga, Andrea Cerioli si sarebbe invaghito di Elisa Isoardi. Miryea ha confidato il suo pensiero proprio all’ex conduttrice della Rai, rivelandole che, secondo lei, il ragazzo la seguirebbe un po’ troppo ed è palese che ci sia un certo feeling tra di loro. La giovane ha poi specificato di non pensare che ... Leggi su gossipnews.tv (Di domenica 11 aprile 2021) Nuovo gossip all’dei. Miryea Stabile ha confidato aIsoardi di aver notato un certo feeling tra lei e. Ma l’ex volto di Uomini e Donne ha qualcuno che lo aspetta in Italia. Scopriamo insieme i dettagli! Un clamoroso gossip a L’dei2021 è stato lanciato dalla vincitrice dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa, Miryea Stabile. Stando alla giovanissima naufraga,si sarebbe invaghito diIsoardi. Miryea ha confidato il suo pensiero proprio all’ex conduttrice della Rai, rivelandole che, secondo lei, il ragazzo la seguirebbe un po’ troppo ed è palese che ci sia un certo feeling tra di loro. La giovane ha poi specificato di non pensare che ...

