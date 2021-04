Isola 15, il fidanzato di Vera Gemma pronto a sbarcare in Honduras? L’indiscrezione (Di domenica 11 aprile 2021) Il fidanzato di Vera Gemma pronto a sbarcare in Honduras? Da un paio di giorni circola la voce che vorrebbe il giovane compagno della naufraga protagonista di questa edizione de L’Isola dei Famosi in procinto di raggiungere la sua amata. Al momento l’attrice, figlia di Giuliano Gemma, dopo essere stata eliminata dal televoto, si trova insieme a Elisa Isoardi e Miryea Stabile su Playa Esperanza. Incerta quindi la sua sorte all’interno del reality, anche se la speranza di molti spettatori è quella di assistere a un suo ricongiungimento con il gruppo dei naufraghi per un regolamento di alcuni conti in sospeso, soprattutto con Awed. Ma stando ad alcune indiscrezioni sembra che ci sia una novità ancora più grande che potrebbe interessare ... Leggi su isaechia (Di domenica 11 aprile 2021) Ildiin? Da un paio di giorni circola la voce che vorrebbe il giovane compagno della naufraga protagonista di questa edizione de L’dei Famosi in procinto di raggiungere la sua amata. Al momento l’attrice, figlia di Giuliano, dopo essere stata eliminata dal televoto, si trova insieme a Elisa Isoardi e Miryea Stabile su Playa Esperanza. Incerta quindi la sua sorte all’interno del reality, anche se la speranza di molti spettatori è quella di assistere a un suo ricongiungimento con il gruppo dei naufraghi per un regolamento di alcuni conti in sospeso, soprattutto con Awed. Ma stando ad alcune indiscrezioni sembra che ci sia una novità ancora più grande che potrebbe interessare ...

