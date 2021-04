Inchiesta mascherine, Arcuri indagato per peculato (Di domenica 11 aprile 2021) L'ex commissario straordinario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri - secondo quanto anticipato dal quotidiano La Verità - sarebbe stato iscritto sul registro degli indagati della Procura della ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 11 aprile 2021) L'ex commissario straordinario per l'emergenza Covid Domenico- secondo quanto anticipato dal quotidiano La Verità - sarebbe stato iscritto sul registro degli indagati della Procura della ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Inchiesta sulle mascherine, l'ex commissario straordinario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri indagato per pecul… - Corriere : Mascherine importate dalla Cina, Arcuri sotto inchiesta per peculato - HuffPostItalia : Inchiesta mascherine, Arcuri indagato per peculato - mimmomaiello : RT @AMarco1987: Inchiesta mascherine, Arcuri indagato per peculato - ErmesMoras1 : RT @DavelloStefano: Secondo quanto anticipato da @LaVeritaWeb, #Arcuri sarebbe indagato per peculato, nell’inchiesta sulle mascherine. Se c… -