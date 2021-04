Igor “il russo” picchia e manda all’ospedale cinque agenti del carcere: li ha colpiti con le piastrelle del bagno della sua cella (Di domenica 11 aprile 2021) Norbert Feher, conosciuto anche come Igor “il russo”, ha mandato cinque agenti penitenziari in ospedale colpendoli con delle piastrelle. Il serial killer serbo che nel 2017 ha ucciso due persone in Italia e tre in Spagna ha tentato di ferire un funzionario della prigione di Dueñas (in Castiglia e Leòn) dove è detenuto, colpendolo con due piastrelle prese dal bagno della cella. all’ospedale alla fine sono finiti in 5, tutti operatori carcerari. Feher ha aggredito gli addetti del penitenziario per evitare di essere trasferito nella prigione di massima sicurezza di Zuera a Saragozza, luogo dove sarà processato per il triplice omicidio commesso nella zona di Teruel. La stampa spagnola ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) Norbert Feher, conosciuto anche come“il”, hatopenitenziari in ospedale colpendoli con delle. Il serial killer serbo che nel 2017 ha ucciso due persone in Italia e tre in Spagna ha tentato di ferire un funzionarioprigione di Dueñas (in Castiglia e Leòn) dove è detenuto, colpendolo con dueprese dalalla fine sono finiti in 5, tutti operatori carcerari. Feher ha aggredito gli addetti del penitenziario per evitare di essere trasferito nella prigione di massima sicurezza di Zuera a Saragozza, luogo dove sarà processato per il triplice omicidio commesso nella zona di Teruel. La stampa spagnola ...

