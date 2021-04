Funerali del principe Filippo | ecco perché Meghan non ci sarà

Leggi su 361magazine

(Di domenica 11 aprile 2021) Harry volerà a Londra per idel nonno paterno, ma non cial suo fianco Sabato 17 aprile, si terrà la cerimonia funebre per la sepoltura del Duca di Edimburgo, maMarkle non cisu consiglio dei medici. Harry infatti volerà a Londra da solo per dare l’estremo saluto a suo nonno, consorte della Regina Elisabetta, deceduto lo scorso 9 aprile all’età di 99 anni. Secondo quanto riferito da un portavoce di palazzo alla stampa inglese, i medici avrebbero infatti consigliato aper via della sua gravidanza di non viaggiare. La duchessa, che aspetta una bambina, sarebbe già in uno stato avanzato della gravidanza, anche se non si conosce la data esatta del parto, questo potrebbe avvenire tra giugno e luglio, visto che la coppia aveva ...