Enula dopo Amici torna sui social, le prime parole: subito nuovi progetti (Di domenica 11 aprile 2021) La cantante è stata eliminata al termine della quarta puntata del Serale, oggi ha parlato su Instagram del suo ritorno a casa che tanto la spaventava L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 11 aprile 2021) La cantante è stata eliminata al termine della quarta puntata del Serale, oggi ha parlato su Instagram del suo ritorno a casa che tanto la spaventava L'articolo proviene da Gossip e Tv.

