Covid: Gen. Guarino (Carabinieri Palermo), ‘nella pandemia diminuiti i furti ma boom di scippi’ (Di domenica 11 aprile 2021) Palermo, 11 apr. (Adnkronos) – Diminuiscono i furti e le rapine ma aumentano gli scippi, soprattutto quelli più violenti e i tentati omicidi. A un anno dall’inizio della pandemia il Comandante provinciale dei Carabinieri di Palermo, il generale Arturo Guarino, fa un resoconto e traccia un bilancio dei numeri all’Adnkronos. “Abbiamo fatto un confronto con l’anno precedente, cioè con i dati di marzo 2020 e abbiamo potuto constatare che nel marzo 2021 sono nettamente diminuiti i reati contro il patrimonio in tutta la provincia di Palermo- spiega – Abbiamo registrato un calo del 33 per cento di furti e del 35 per cento di rapine in meno. In particolare sono diminuiti i furti, un dato questo collegato alla ... Leggi su ildenaro (Di domenica 11 aprile 2021), 11 apr. (Adnkronos) – Diminuiscono ie le rapine ma aumentano gli scippi, soprattutto quelli più violenti e i tentati omicidi. A un anno dall’inizio dellail Comandante provinciale deidi, il generale Arturo, fa un resoconto e traccia un bilancio dei numeri all’Adnkronos. “Abbiamo fatto un confronto con l’anno precedente, cioè con i dati di marzo 2020 e abbiamo potuto constatare che nel marzo 2021 sono nettamentei reati contro il patrimonio in tutta la provincia di- spiega – Abbiamo registrato un calo del 33 per cento die del 35 per cento di rapine in meno. In particolare sono, un dato questo collegato alla ...

Advertising

Donati7Nicola : RT @HANIA243474887: Arrivano i dati dalla Germania per i miracolosi vaccini, iniziati il 27 dicembre 2020....: in blu, regione per regione,… - pinosocio : RT @HANIA243474887: Arrivano i dati dalla Germania per i miracolosi vaccini, iniziati il 27 dicembre 2020....: in blu, regione per regione,… - EyesGiorgio : RT @HANIA243474887: Arrivano i dati dalla Germania per i miracolosi vaccini, iniziati il 27 dicembre 2020....: in blu, regione per regione,… - gen_napoli : @rtl1025 Sapete quanti obblighi gravano sul datore di lavoro per realizzare la dovuta protezione del dipendente dal… - cinziaberardi1 : RT @HANIA243474887: Arrivano i dati dalla Germania per i miracolosi vaccini, iniziati il 27 dicembre 2020....: in blu, regione per regione,… -