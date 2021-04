CHAKA TRAORÈ, LA PRIMA VOLTA DI UN 2004 (Di domenica 11 aprile 2021) Al minuto 83 di Parma-Milan di ieri ha fatto il suo esordio CHAKA Traoré tra i ducali. Nato il 23 dicembre del 2004 in Costa d’Avorio, il numero 35 del Parma ha stabilito un record di precocità perché è il primo 2004 a giocare in Serie A. TRAORÈ ha giocato in totale 12 minuti contro il Milan contando anche i 4 di recupero, al minuto 88 poteva entrare nella storia per un’occasione da gol avuta. Su un cross di Busi dalla sinistra, infatti, il ragazzino è riuscito a staccare di testa dall’interno dell’area di rigore, ma la palla è finita alta anche se non di molto. CHAKA TRAORÈ è nato in Costa d’Avorio come detto, ma è cresciuto in Italia arrivando nel nostro Paese già da bambino. Alto 1,75 l’ivoriano è un’esterno che predilige partire da sinistra per poi accentrarsi e liberare il suo ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 11 aprile 2021) Al minuto 83 di Parma-Milan di ieri ha fatto il suo esordioTraoré tra i ducali. Nato il 23 dicembre delin Costa d’Avorio, il numero 35 del Parma ha stabilito un record di precocità perché è il primoa giocare in Serie A.ha giocato in totale 12 minuti contro il Milan contando anche i 4 di recupero, al minuto 88 poteva entrare nella storia per un’occasione da gol avuta. Su un cross di Busi dalla sinistra, infatti, il ragazzino è riuscito a staccare di testa dall’interno dell’area di rigore, ma la palla è finita alta anche se non di molto.è nato in Costa d’Avorio come detto, ma è cresciuto in Italia arrivando nel nostro Paese già da bambino. Alto 1,75 l’ivoriano è un’esterno che predilige partire da sinistra per poi accentrarsi e liberare il suo ...

