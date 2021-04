Calcio: Dazn, ‘mancata visione Inter-Cagliari dovuta a partner esterno, al lavoro per risolvere’ (Di domenica 11 aprile 2021) Roma, 11 apr. – (Adnkronos) – “Siamo molto dispiaciuti di quando accaduto nel corso della visione della partita Inter Cagliari. Il problema è derivato dal fallimento del servizio di autenticazione fornito da un nostro partner esterno che non è stato in grado di risolvere velocemente applicando le previste procedure di backup, pur avendo ricevuto da parte di Dazn informazioni tempestive e collaborazione immediata. Il nostro partner è attualmente al lavoro per risolvere una problematica che sembra coinvolgere più paesi a livello Europeo e stiamo investigando ulteriormente la natura del danno ed eventuali responsabilità”. Così Dazn in un comunicato in merito ai problemi nella visione della partita ... Leggi su ildenaro (Di domenica 11 aprile 2021) Roma, 11 apr. – (Adnkronos) – “Siamo molto dispiaciuti di quando accaduto nel corso delladella partita. Il problema è derivato dal fallimento del servizio di autenticazione fornito da un nostroche non è stato in grado di risolvere velocemente applicando le previste procedure di backup, pur avendo ricevuto da parte diinformazioni tempestive e collaborazione immediata. Il nostroè attualmente alper risolvere una problematica che sembra coinvolgere più paesi a livello Europeo e stiamo investigando ulteriormente la natura del danno ed eventuali responsabilità”. Cosìin un comunicato in merito ai problemi nelladella partita ...

