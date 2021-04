Behrami: «Per battere a Juve dovremmo sfruttare Pandev in questo modo» (Di domenica 11 aprile 2021) Valon Behrami è uno dei veterani del Genoa: ecco le sue dichiarazioni prima della gara contro la Juventus Valon Behrami, centrocampista del Genoa, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro la Juventus. Le sue parole sulla coppia Pandev-Scamacca. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juve VAI SU JuveNTUNEWS24 «Sicuramente sono due giocatori che legano bene tra di loro. Goran dobbiamo cercare di trovarlo tra le linee, può fare giocate importanti. Oggi magari capiterà di meno ma quelle poche situazioni che si presenteranno dovremo sfruttarle al meglio». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 aprile 2021) Valonè uno dei veterani del Genoa: ecco le sue dichiarazioni prima della gara contro lantus Valon, centrocampista del Genoa, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro lantus. Le sue parole sulla coppia-Scamacca. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNTUNEWS24 «Sicuramente sono due giocatori che legano bene tra di loro. Goran dobbiamo cercare di trovarlo tra le linee, può fare giocate importanti. Oggi magari capiterà di meno ma quelle poche situazioni che si presenteranno dovremo sfruttarle al meglio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

