Amici 20 | le parole di Enula dopo l' eliminazione dal talent

Il quarto appuntamento del serale di Amici di Maria De Filippi si chiude con l'eliminazione di una delle artiste più apprezzate dal pubblico: la cantante 22enne Enula Bareggi, che ha perso il confronto finale con Tancredi. Tanti i commenti contrari sui social a questa settima eliminazione del talent, che ha punito l'ultima cantante donna in gara e che solo qualche settimana fa, era stata giudicata la più interessante dalle case discografiche. Sotto accusa il troppo potere dei tre giudici, Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash, che con le loro scelte stanno facendo il bello e cattivo tempo, quando magari potrebbe essere il numeroso pubblico televisivo (la puntata di sabato 10 aprile è stata seguita da una media di 5.734.000 telespettatori) a votare.

