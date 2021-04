Addio alla Rosetta | Levico perde una nonna speciale

(Di domenica 11 aprile 2021) Lutto aTerme per una. Si è spenta venerdì 9 aprile, a 95 anni, Lidia Scalco, che tutti in paese chiamavano 'la'. Amatissima da tutta la comunità, laera una '...

Advertising

HuffPostItalia : Renzi: 'L'addio alla politica è il sogno dei miei avversari. Mi dispiace deluderli' - raffaellapaita : «Addio alla politica? È il sogno dei miei avversari. Molti di loro ci sperano, li capisco. Mi spiace deluderli: io… - repubblica : Italia viva, dalla ribalta alla crisi: il partito teme l’addio di Renzi - salpetrucci : #introspezione Addio!Quanti si trovano a fronteggiar momenti di #solitudine in auto,x strada o alla cassa del super… - EatingWithNjall : addio alla mia (già inesistente) sanità mentale -

Ultime Notizie dalla rete : Addio alla

LaVoce del popolo

Una mente sveglia e brillante, che finofine ha donato la sua dolcezza e la sua gentilezza alle persone. Sono molti i levicensi ai quali la Rosetta ha scaldato con le sue babbucce di lana, ...Unche ha sorpreso molti, proprio perchè il Paso e la sua famiglia hanno vissuto con grande riservatezza questi mesi di grande sofferenza. L'accessoKioene Arena sarà possibile dal solito ...Formò e poi guidò per 20 anni la Pediatria dell’ospedale Il cordoglio del ministro Bonetti: «Un medico saggio» ...Juventus e Inter alla finestra per un possibile colpo di spessore dalla Spagna: il tecnico scarica il top player che, quindi, può finire in Serie A. Sergio Busquets può lasciare il Barcellona. Il ...