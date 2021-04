Verissimo, ospite Tommaso Stanzani: la sorpresa di Maria De Filippi (Di sabato 10 aprile 2021) L’EX ALLIEVO DI AMICI 20 A Verissimo Nella puntata di Verissimo andata in onda oggi 10 Aprile su Canale 5, Silvia Toffanin ha intervistato un ex allievo di Amici 20, Tommaso Stanzani, eliminato durante la terza puntata del serale. In serbo per lui, c’è una grande sorpresa. Tommaso INCONTRA I GIUDICI DI AMICI Tommaso è entrato negli studi di Verissimo nel mentre che Stash, Emanuele Filiberto e Stefano De Martino erano in collegamento dagli studi di Amici 20 in quanto giudici esterni del serale. LEGGI ANCHE Verissimo, I GIUDICI DEL SERALE DI AMICI IN COLLEGAMENTO: POLEMICA SUL WEB Sono stati loro tre a preferire i due sfidanti, Enula e Sangiovanni, a lui. Nonostante ciò, l’uscita di scena di Tommaso ... Leggi su 361magazine (Di sabato 10 aprile 2021) L’EX ALLIEVO DI AMICI 20 ANella puntata diandata in onda oggi 10 Aprile su Canale 5, Silvia Toffanin ha intervistato un ex allievo di Amici 20,, eliminato durante la terza puntata del serale. In serbo per lui, c’è una grandeINCONTRA I GIUDICI DI AMICIè entrato negli studi dinel mentre che Stash, Emanuele Filiberto e Stefano De Martino erano in collegamento dagli studi di Amici 20 in quanto giudici esterni del serale. LEGGI ANCHE, I GIUDICI DEL SERALE DI AMICI IN COLLEGAMENTO: POLEMICA SUL WEB Sono stati loro tre a preferire i due sfidanti, Enula e Sangiovanni, a lui. Nonostante ciò, l’uscita di scena di...

