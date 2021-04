Vaccini, oltre 6 milioni tra over70 e 80 attendono la prima dose. I casi Lombardia, Umbria e Puglia (Di sabato 10 aprile 2021) In una settimana cosa è cambiato nel piano Vaccini? Ci sono ancora tanti anziani che devono ricevere la prima dose di vaccino. Tra over 70 e over80: i nonni che aspettano sono 6,3 milioni... Leggi su ilmattino (Di sabato 10 aprile 2021) In una settimana cosa è cambiato nel piano? Ci sono ancora tanti anziani che devono ricevere ladi vaccino. Tra over 70 e over80: i nonni che aspettano sono 6,3...

