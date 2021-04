Torreira | la disperazione del padre | “In Europa sta soffrendo | lasciatelo andare al Boca”

Leggi su sportface

(Di sabato 10 aprile 2021) La morte della madre è stato un colpo davvero duro per Lucasal punto da spingerlo a prendere decisioni drastiche in merito al suo futuro. L’uruguaiano ha espresso il desiderio di tornare in patria per stare vicino alla sua famiglia e lo stesso appello è stato rilanciato dal, che ha detto a ESPN: “Lucas stacome un cane in. Una perdita simile ti scombussola la vita, perciò se vuole venire alconsentiteglielo. Stiamo lavorando per cercare la soluzione migliore in vista del futuro“. Il cartellino diè di proprietà dell’Arsenal, ma il giocatore è attualmente in prestito all’Atletico Madrid. Il suo futuro, però, sembra lontano da entrambe le destinazioni. SportFace.