Si scaglia contro il posto di blocco | morto un 44enne

(Di sabato 10 aprile 2021) Undi Ala èdopo essersito con un’accettai carabinieri di undi. L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, non si sarebbe fermato all’alt dei carabinieri ad undi. Pur non essendosi fermato i militari, grazie ai dati della targa del veicolo, sono comunque risaliti alla sua abitazione. Recatisi a casa dell’uomo, hanno bussato alla porta e lui ha aperto brandendo un’accetta, riuscendo anche a colpirli. Sarebbe stato a quel punto che uno dei due militari ha esploso dei colpi, uno dei quali lo ha raggiunto. Ildopo aver riportato una ferita alla gamba, verosimilmente all’arteria femorale. Quando sono arrivati i soccorsi, l’uomo era già ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Trento, si scaglia con l'accetta contro i carabinieri che sparano: morto 44enne #trento - mattino5 : 'Pagliacciata, buffonata di uno squallore infinito' @carmeloabbate a #Mattino5 si scaglia contro il metodo della t… - giannigiorgini6 : @LegaSalvini Questo è un altro Berlusconi... prima fa danni poi si scaglia contro la magistratura.... speriamo che ti si bevono buffone - Today_it : Si scaglia con l'accetta contro i carabinieri che sparano: morto - gmlavolpe : RT @piergiuseppe36: Trento, pregiudicato si scaglia con un’accetta contro i carabinieri: militare apre il fuoco e lo uccide -

Ultime Notizie dalla rete : scaglia contro

Un incredibile inseguimento che ha avuto un epilogo tragico in a Pilcante, frazione di Ala, in provincia di . Un uomo è stato ucciso da un proiettile esploso dall'arma di ordinanza di un carabiniere. ......e Quaranta (questo a segnoil Cosenza ): saranno Pucino e Kragl i titolari sull'esterno del reparto. Difesa a 4 anche per il Monza di Mister Brocchi, dove invece non mancherannoe ...L'uomo viene descritto di vicini come "una persona tranquilla". I carabinieri hanno sparato dopo esser stati colpiti da dei colpi di accetta ...I carabinieri sono comunque riusciti a risalire alla sua abitazione e si sono presentati alla porta: l'uomo li avrebbe accolti impugnando un'accetta e poi si sarebbe scagliato sull'auto e sui militari ...