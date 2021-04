Serie C, Avellino - Bari 1 - 0: decide Fella. Pari Palermo (Di sabato 10 aprile 2021) Avellino - L' Avellino si aggiudica per 1 - 0 la sfida con il Bari : a decidere l'assegnazione dei tre punti è la rete arrivata nel finale di seconda frazione di gioco firmata Fella . Con questo ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 10 aprile 2021)- L'si aggiudica per 1 - 0 la sfida con il: are l'assegnazione dei tre punti è la rete arrivata nel finale di seconda frazione di gioco firmata. Con questo ...

Advertising

ItaSportPress : Serie C, Fella condanna il Bari nei minuti finali e l'Avellino consolida il secondo posto - - sportli26181512 : Serie C, Avellino-Bari 1-0: decide Fella. Pari Palermo: La squadra di Braglia vince e consolida la seconda posizion… - sportface2016 : #SerieC, l'#Avellino batte il #Bari nel big match del girone C - ILOVEPACALCIO : #SerieC: la classifica aggiornata dopo #AvellinoBari - ILOVEPACALCIO : #SerieC, #AvellinoBari: gli irpini si impongono 1-0 e staccano i galletti -