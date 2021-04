Radu festeggia le sue 402 presenze con la Lazio (Di sabato 10 aprile 2021) Stefan Radu festeggia le sue 402 presenze con la maglia della Lazio. Il difensore romeno ha battuto ogni record stabilito in passato. Il primato era di Beppe Favalli che con le sue 401 presenze con la maglia biancoceleste è diventato un mito per i tifosi laziali. In settimana a Formello, la squadra e la società hanno celebrato con Radu questo suo importante traguardo. Strakosha e Musacchio potrebbero lasciare la Lazio Radu festeggia: “Lazio? Quando sono arrivato ero un ragazzino” Esatto, era proprio un ragazzino Stefan Radu quando è arrivato a Roma 13 anni fa. Era il 2008 e il terzino proveniva dalla Dinamo Bucarest, squadra nella quale è cresciuto. Radu da quando ha ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 10 aprile 2021) Stefanle sue 402con la maglia della. Il difensore romeno ha battuto ogni record stabilito in passato. Il primato era di Beppe Favalli che con le sue 401con la maglia biancoceleste è diventato un mito per i tifosi laziali. In settimana a Formello, la squadra e la società hanno celebrato conquesto suo importante traguardo. Strakosha e Musacchio potrebbero lasciare la: “? Quando sono arrivato ero un ragazzino” Esatto, era proprio un ragazzino Stefanquando è arrivato a Roma 13 anni fa. Era il 2008 e il terzino proveniva dalla Dinamo Bucarest, squadra nella quale è cresciuto.da quando ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Radu festeggia Lazio, riflessioni aperte sul processo per la sfida contro il Torino Commenta per primo Mentre sul campo la Lazio festeggia Radu e sarà costretta a fare a meno di Inzaghi per diversi giorni a causa del Covid, extra campo continuano le riflessioni sul da farsi in merito al processo Lazio - Torino . Come riporta Il ...

Radu, trono da Boss: "Giornata indimenticabile" FORMELLO - Tutta la Lazio festeggia Stefan Radu . Contro lo Spezia ha centrato la presenza numero 402 in biancoceleste, superato Giuseppe Favalli, è nella storia del club. E i compagni lo hanno omaggiato in mattinata al centro ...

Lazio, Radu festeggia il record: "Quando sono arrivato qui ero solo un ragazzino" QUOTIDIANO.NET Radu festeggia le sue 402 presenze con la Lazio Stefan Radu ha festeggiato le sue 402 presenze con la maglia della Lazio, cos'ha dichiarato il giocatore nell'intervista rilasciata?

Lazio, Radu festeggia il record: "Quando sono arrivato qui ero solo un ragazzino" Roma, 9 aprile 2021 - Stefan Radu è ormai da tempo un simbolo della Lazio ma il suo recente record di 402 presenze gli ha permesso di diventare il calciatore con più apparizioni di sempre nella storia ...

