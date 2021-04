Primavera, Roma - Fiorentina 1 - 1: Tripi risponde a Di Stefano (Di sabato 10 aprile 2021) Roma - Finisce 1 - 1 la sfida fra la Roma di Alberto De Rossi e la Fiorentina dell'ex Alberto Aquilani , in passato maestro e allievo proprio nelle giovanili capitoline: i padroni di casa riacciuffano ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 10 aprile 2021)- Finisce 1 - 1 la sfida fra ladi Alberto De Rossi e ladell'ex Alberto Aquilani , in passato maestro e allievo proprio nelle giovanili capitoline: i padroni di casa riacciuffano ...

Advertising

romanewseu : Roma Primavera, De Rossi: “Pareggio giusto”. Bove: “Sbagliamo l’approccio” #ASRoma - forzaroma : #ASRoma Primavera, #Bove: 'Prima ci andava tutto bene, ora la palla non entra. Sbagliamo l'approccio' - sportli26181512 : Primavera, Roma-Fiorentina 1-1: Tripi risponde a Di Stefano: La sfida fra la capolista e i toscani si conclude in p… - LAROMA24 : Primavera, De Rossi: 'Ci teniamo il pareggio, il risultato è giusto. Non è facile vincere sempre' #AsRoma - forzaroma : #ASRoma Primavera, #DeRossi: 'Pareggio giusto. Non ci siamo mai illusi, ma ci manca lucidità' -