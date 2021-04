Per il principe Filippo niente funerali di Stato: "È stato suo volere" (Di sabato 10 aprile 2021) niente funerali di stato per il principe Filippo, consorte della regina Elisabetta scomparso a quasi 100 anni di età. Lo riferiscono fonti di palazzo alla Bbc, precisando che la cerimonia sarà di natura privata, pur con gli onori del caso, “nel rispetto delle consuetudini e delle volontà” del defunto. I funerali, per i quali si attende il rientro nel Regno Unito del principe Harry, dovrebbero tenersi sabato prossimo. Il corpo resterà nel castello di Windsor fino al rito religioso, che si svolgerà nell’adiacente cappella di St George - dove si sono sposati fra gli altri Harry e Meghan - alla presenza della famiglia reale e d’una rappresentanza di ospiti. La presenza del pubblico non è inoltre incoraggiata in ragione delle restrizioni Covid. Salve di ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 10 aprile 2021)diper il, consorte della regina Elisabetta scomparso a quasi 100 anni di età. Lo riferiscono fonti di palazzo alla Bbc, precisando che la cerimonia sarà di natura privata, pur con gli onori del caso, “nel rispetto delle consuetudini e delle volontà” del defunto. I, per i quali si attende il rientro nel Regno Unito delHarry, dovrebbero tenersi sabato prossimo. Il corpo resterà nel castello di Windsor fino al rito religioso, che si svolgerà nell’adiacente cappella di St George - dove si sono sposati fra gli altri Harry e Meghan - alla presenza della famiglia reale e d’una rappresentanza di ospiti. La presenza del pubblico non è inoltre incoraggiata in ragione delle restrizioni Covid. Salve di ...

